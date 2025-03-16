Иран отреагировал на решение Трампа атаковать Йемен

США нанесли масштабные удары по хуситам в Йемене после атак группировки на корабли в Красном море. В Иране отреагировали на действия Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент США Дональд Трамп приказал нанести масштабные военные удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном, после серии атак группировки на корабли в Красном море.

По предварительным данным, по меньшей мере 31 человек погиб в результате первых авиаударов. Американский президент также обратился к Ирану, призвав немедленно прекратить поддержку хуситов.

"Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем с этим добры!" - заявил Трамп.

На это уже отреагировал главный командующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Он отметил, что хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

"Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы", - сказал он в комментарии государственным СМИ.

По информации агентства Reuters, США против хуситов может длиться неделями. Это станет крупнейшей военной операцией Америки на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность в январе.

Одновременно США усиливают санкционное давление на Иран, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров по ядерной программе.