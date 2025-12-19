ua en ru
Первый пошел: США начинают постепенно снимать санкции с России

США, Пятница 19 декабря 2025 04:50
Первый пошел: США начинают постепенно снимать санкции с России Фото: санкции США против России (flickr.com)
Автор: Никончук Анастасия

США сняли санкции с ряда компаний и физических лиц, ранее поставлявших оборудование в Россию, включая оборонный сектор, причины исключения пока не раскрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.

Исключение компаний из санкционного списка

Соединенные Штаты исключили из санкционных списков несколько фирм, которые ранее поставляли подсанкционное оборудование в Россию, в том числе для военно-промышленного комплекса.

Среди них — кипрская Veles International Limited и ее владелец Дмитрий Бугаенко. Эта компания является дочерним подразделением московской инвестиционной фирмы, при этом под санкциями остаются российские юридические лица организации.

Финляндия и оборудование для России

Также из списка ограничений исключена финская компания Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджер, гражданка Финляндии Евгения Дремова.

Фирма поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

Исключения для компаний из ОАЭ и Турции

Санкции отменены для дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, которые экспортировали в Россию оборудование для военно-промышленного комплекса.

Кроме того, турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику.

Причины отмены санкций

Причины, по которым США приняли решение исключить эти компании и физических лиц из списков, пока не раскрываются.

Информация о том, какие дальнейшие шаги предпримет американская сторона в отношении связанных с ними российских фирм, также отсутствует.

Напоминаем, что Евросовет ввел санкции против 41 судна российского "теневого флота" нефтяных танкеров, включая запрет на заход в порты и ограничение предоставления услуг, связанных с морскими перевозками.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новые санкции против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Путина в случае отказа принимать предложенный США мирный план.

