Первый пошел: США начинают постепенно снимать санкции с России

США сняли санкции с ряда компаний и физических лиц, ранее поставлявших оборудование в Россию, включая оборонный сектор, причины исключения пока не раскрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.

Исключение компаний из санкционного списка

Соединенные Штаты исключили из санкционных списков несколько фирм, которые ранее поставляли подсанкционное оборудование в Россию, в том числе для военно-промышленного комплекса.

Среди них — кипрская Veles International Limited и ее владелец Дмитрий Бугаенко. Эта компания является дочерним подразделением московской инвестиционной фирмы, при этом под санкциями остаются российские юридические лица организации.

Финляндия и оборудование для России

Также из списка ограничений исключена финская компания Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджер, гражданка Финляндии Евгения Дремова.

Фирма поставляла российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

Исключения для компаний из ОАЭ и Турции

Санкции отменены для дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, которые экспортировали в Россию оборудование для военно-промышленного комплекса.

Кроме того, турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику.

Причины отмены санкций

Причины, по которым США приняли решение исключить эти компании и физических лиц из списков, пока не раскрываются.

Информация о том, какие дальнейшие шаги предпримет американская сторона в отношении связанных с ними российских фирм, также отсутствует.