США знают о нехватке ракет для ПВО на Ближнем Востоке, но помогать не спешат, - СМИ

США ознакомлены с тем, что у стран Персидского залива недостаточно ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Но пока что помощи им Вашингтон не оказал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Еще 5 марта в СМИ появились слухи о том, что страны Персидского залива опасно близки к исчерпанию запасов ракет-перехватчиков. На этом фоне они обратились к США с просьбой ускорить поставки.

В ответ американским союзникам сообщили, что в Вашингтоне создается рабочая группа для обеспечения новых поставок, но, по данным источника издания, процесс не идет так быстро, как это необходимо.

Комментируя такие слухи, глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон "полностью готов и планирует такие вещи".

По его словам, ракетные возможности Ирана были сокращены на 90%, а американские запасы боеприпасов значительно превышают то, что могло бы понадобиться".

Хегсет отметил, что США смогут помочь с пополнением запасов или "передать часть вооружений союзникам, если это потребуется", при этом "всегда обеспечивая в первую очередь безопасность собственных сил, военнослужащих и баз".

Стоит заметить, что Иран продолжил запускать ракеты и дроны по странам Персидского залива в понедельник и вторник. Удар по жилому дому в Бахрейн ночью привел к гибели женщины, сообщили в МВД страны.