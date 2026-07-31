США нашли способ строить базы на Луне без астронавтов: что придумали

Подготовкой будущих месячных баз могут заняться работы, а не астронавты. Для этого американские компании Interlune и Vermeer разрабатывают автономную тяжелую технику, способную работать на поверхности спутника Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Фундамент для лунных поселков

Создание постоянных баз на Луне требует гораздо большего, чем простая доставка ракет и жилых модулей.

Будущим миссиям понадобится тяжелая техника, способная расчищать местность, стабилизировать почву для взлетно-посадочных площадок и строить дороги без постоянного контроля со стороны человека.

Именно этот вызов объединил усилия стартапа Interlune, специализирующегося на космической робототехнике, и гиганта промышленного машиностроения Vermeer Corporation.

Партнеры уже разрабатывают автономные строительные системы, а испытания первого готового инструмента для подготовки лунных площадок запланированы на 2028 год.

Прототип экскаватора Interlune-Vermeer представлен в 2025 году (фото: Interlune)

Строительство в экстремальных условиях

Сотрудничество двух компаний началось с разработки полномасштабного прототипа лунного экскаватора, представленного в мае 2025 года. Теперь технологические партнеры переходят от инженерной концепции к созданию действующего оборудования для реальных космических миссий.

Главная задача инженеров - адаптировать тяжелые машины к жестким условиям Луны, ведь спутнику Земли их ожидает ряд препятствий и вызовов.

Среди них

Абразивная пыль: лунный реголит чрезвычайно мелкий и острый, а следовательно – быстро изнашивающий традиционные механизмы.

Экстремальные температуры: техника должна выдерживать колоссальные температурные перепады.

Автономность: из-за задержки сигнала между Землей и Луной машины должны производить раскопки и выравнивание поверхности самостоятельно, практически без участия операторов.

Инженеры планируют интегрировать строительный модуль с лунным ровером. Сначала систему опробуют на Земле, а затем отправят для демонстрации непосредственно на Луну.

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От Луны до Марса?

По словам генерального директора Interlune Роба Майерсона, автономная мобильность станет основой всей лунной инфраструктуры.

"Надежные площадки необходимы для безопасной посадки кораблей, транспортировки грузов и будущей добычи ресурсов", - подчеркивает Майерсон.

В Vermeer отмечают, что рассматривают Луну как свою самую сложную строительную площадку в истории. Однако опыт, полученный во время этого проекта, поможет не только в создании лунных поселений, но станет фундаментом для будущих миссий на Марс.