США знайшли спосіб будувати бази на Місяці без астронавтів: що придумали

Підготовкою майбутніх місячних баз можуть зайнятися роботи, а не астронавти. Для цього американські компанії Interlune та Vermeer розробляють автономну важку техніку, здатну працювати на поверхні супутника Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Фундамент для місячних селищ

Створення постійних баз на Місяці вимагає значно більшого, ніж проста доставка ракет і житлових модулів.

Майбутнім місіям знадобиться важка техніка, здатна розчищати місцевість, стабілізувати ґрунт для злітно-посадкових майданчиків і будувати дороги без постійного контролю з боку людини.

Саме цей виклик об'єднав зусилля стартапу Interlune, що спеціалізується на космічній робототехніці, й гіганта промислового машинобудування Vermeer Corporation.

Партнери вже розробляють автономні будівельні системи, а випробування першого готового інструменту для підготовки місячних майданчиків заплановано на 2028 рік.

Прототип екскаватора Interlune-Vermeer, представлений у 2025 році (фото: Interlune)

Будівництво в екстремальних умовах

Співпраця двох компаній розпочалася з розробки повномасштабного прототипу місячного екскаватора, представленого у травні 2025 року. Тепер технологічні партнери переходять від інженерної концепції до створення діючого обладнання для реальних космічних місій.

Головне завдання інженерів - адаптувати важкі машини до жорстких умов Місяця, адже на супутнику Землі їх очікує ряд перешкод і викликів.

Серед них

Абразивний пил: місячний реголіт надзвичайно дрібний і гострий, а отже - швидко зношує традиційні механізми.

Екстремальні температури: техніка має витримувати колосальні температурні перепади.

Автономність: через затримку сигналу між Землею та Місяцем машини повинні виконувати розкопки та вирівнювання поверхні самостійно, практично без участі операторів.

Інженери планують інтегрувати будівельний модуль із місячним ровером. Спочатку систему випробують на Землі, а потім відправлять для демонстрації безпосередньо на Місяць.

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Від Місяця до Марса?

За словами генерального директора Interlune Роба Майєрсона, автономна мобільність стане основою всієї місячної інфраструктури.

"Надійні майданчики необхідні для безпечної посадки кораблів, транспортування вантажів та майбутнього видобутку ресурсів", - підкреслює Майєрсон.

У Vermeer зазначають, що розглядають Місяць як свій найскладніший будівельний майданчик в історії. Проте досвід, здобутий під час цього проєкту, допоможе не лише у створенні місячних поселень, а й стане фундаментом для майбутніх місій на Марс.