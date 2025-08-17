Гарантии безопасности Украине от Трампа важнее прихотей Путина - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что реальные гарантии безопасности для страны зависят от сильной армии, поддержки Европы в финансировании и современного вооружения, а не от обещаний российского лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я не знаю, о чем реально говорили (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин и президент (США Дональд, - ред.) Трамп. Многие детали Трамп сказал мне, потом европейским лидерам. И то, что президент Трамп сказал о гарантиях безопасности, для меня это гораздо важнее, чем мысли Путина", - подчеркнул президент Украины.
Он пояснил, что Путин нам не даст никаких гарантий безопасности. Зеленский пояснил, что настоящие гарантии безопасности - это сильная армия, и это может дать только Украина.
"Финансирование армии, я считаю, может дать только Европа. Оружие для этой армии может дать внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантии безопасности", - пояснил глава Украины.
В то же время он отметил, что то, есть ли войска на земле, или защита в небе, как у других государств, есть ли у нас современный тотальный набор противовоздушной обороны - это пока только вопросы.
"На них мы хотим получить ответы, чтобы понимать, что такое гарантии безопасности. То. Что вы говорите, мне кажется, это сигнал российской стороны, что они не будут нас дальше оккупировать. Но если честно это пока только слова. На уровне трехсторонней встречи - готовы говорить", - подытожил Зеленский.
Гарантии безопасности от Трампа
Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине американские гарантии безопасности.
Это стало ощутимым сдвигом в его позиции относительно роли Вашингтона в завершении войны РФ против Украины.
Стоит отметить, что такое заявление прозвучало от Трампа после его встречи с российским диктатором Путиным. В эту пятницу они провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.
На встрече основным вопросом было прекращение войны России против Украины, однако, по словам Трампа, достичь соглашения о перемирии во время встречи не удалось. Президент США отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от украинского президента Владимира Зеленского.
Заметим, что сегодня, 17 августа, Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных", а уже после него он вместе с европейскими лидерами отправится в США.