В США не смогли ответить, имеют ли план "Б", если Конгресс не одобрит помощь Украине
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд затруднилась ответить на вопрос имеет ли ее страна план "Б", если Конгресс не одобрит пакет помощи для Украины.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Нуланд ответила на вопрос РБК-Украина относительно того, получит ли Украина помощь от США, о которой Байден попросил Конгресс, и существует ли "план Б".
"Для начала я скажу, что американцы понимают и восхищаются теми невероятными результатами, которых Украина уже достигла в борьбе с агрессией России. И они также понимают, что случится, если вы не сможете продолжать не только защищать себя, но и процветать. Я абсолютно уверена, что понимание этого повлияет на результаты голосования Конгресса по требованию президента Байдена", - сказала она.
Американские инспекторы в Киеве
Напомним, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США. Они приехали для проверки оказанной Украине американской помощи.
Проблемы с помощью США для Украины
В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Киеву.
Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому законопроекту. Причиной стали требования республиканцев добавить туда более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.
Как сообщает The Guardian, уже сейчас Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.
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