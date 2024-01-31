У США не змогли відповісти, чи мають план "Б", якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд не змогла відповісти на питання чи має її країна план "Б", на випадок якщо Конгрес не схвалить пакет допомоги для України.

Зокрема Нуланд відповіла на питання РБК-Україна щодо того, чи отримає Україна допомогу від США, про яку Байден попросив Конгрес, та чи існує "план Б".

"Для початку я скажу, що американці розуміють і захоплюються тими неймовірними результатами, яких Україна вже досягла в боротьбі з агресією Росії. І вони так само розуміють, що трапиться, якщо ви не зможете продовжувати не тільки захищати себе, а й процвітати. Я абсолютно впевнена, що розуміння цього вплине на результати голосування Конгресу на вимогу президента Байдена", - сказала вона.

Американські інспектори у Києві

Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.

Проблеми із допомогою США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Києву.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього законопроєкту. Причиною стали вимоги республіканців додати туди жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, вже зараз Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.