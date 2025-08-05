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Залог до 15 000 долларов для въезда в США: кого коснутся новые визовые требования

США, Вторник 05 августа 2025 07:41
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Залог до 15 000 долларов для въезда в США: кого коснутся новые визовые требования Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Госдепартамент США запускает пилотную программу, которая будет требовать от иностранцев из определенных стран вносить залог до 15 000 долларов за туристические и бизнес-визы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Президент США Дональд Трамп начал свой второй срок на посту с попыток усилить контроль за въездом иностранцев. Именно по его распоряжению Министерство финансов, Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности были обязаны создать механизм визовых залогов.

Особенности нововведения

Поэтому США вскоре планируют запустить пилотную программу, по которой от туристов и деловых путешественников из некоторых стран будут требовать уплату денежного залога в размере до 15 тысяч долларов для получения визы.

Соответствующее сообщение обнародует Государственный департамент США в Федеральном реестре в ближайшие дни.

В Госдепе называют данную инициативу "дипломатическим инструментом", который будет поддерживать национальную безопасность США.

Программа стартует через 15 дней после официальной публикации в "Federal Register" и продлится до августа 2026 года.

Нововведение будет распространяться только на иностранцев, претендующих на неиммиграционные визы категорий B-1 (деловые поездки) и B-2 (туризм).

Сейчас полный список стран, на которые будет распространяться новое требование, еще не обнародован, однако в Госдепе отметили, что речь идет о государствах с высоким уровнем "overstay" - то есть случаев, когда иностранцы не покидают США в установленный срок, или недостаточный уровень проверки документов.

По данным Министерства внутренней безопасности США, больше всего таких нарушений в 2023 году было зафиксировано среди граждан Чада, Лаоса, Гаити и Демократической Республики Конго.

Сумма залога будет варьироваться - от 5 000 до 15 000 долларов. Она должна быть внесена до получения визы и будет возвращена, если путешественник вовремя покинет территорию США. Программа не касается лиц, въезжающих в США в рамках Визовой программы без разрешения (Visa Waiver Program), которая охватывает более 40 стран, в том числе большинство европейских государств.

Несмотря на заверения властей, что программа является "временной" и "экспериментальной", эксперты опасаются, что она может стать постоянным инструментом отпугивания путешественников из бедных стран и усложнит приезд даже родственникам граждан США.

Дополнительный платеж при получении визы

Кстати, параллельно с запуском залоговой программы, в США также вводится дополнительный "сбор за добропорядочность визы" - 250 долларов, что станет еще одним барьером для иностранных путешественников. Это, по мнению критиков, сделает визу США одной из самых дорогих в мире.

Напомним, Дональд Трамп предложил отменить действующую визовую программу для иностранных инвесторов и ввести новую - так называемую "золотую карту". За 5 миллионов долларов иностранцы смогут получить право на ускоренное приобретение гражданства США.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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