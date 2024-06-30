США не сокращали поставки оружия Израилю, несмотря на критику жертв в Секторе Газа

С начала войны в Секторе Газа, администрация президента США Джо Байдена отправила в Израиль большое количество боеприпасов, в частности более 10 тысяч 2000-фунтовых бомб и тысячи ракет Hellfire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Двое американских чиновников сообщили изданию, что с начала войны в октябре прошлого года и до последних дней, США передали по меньшей мере 14 тысяч 2000-фунтовых бомб MK-84, 6,5 тысяч 500-фунтовых бомб, 3 тысячи высокоточных ракет Hellfire класса "воздух-земля", 1 тысячу бомб, которые разрушают бункера, 2,6 тысячи сбрасываемых с воздуха бомб малого диаметра, и другие боеприпасы.

Хотя официальные лица не назвали сроков поставок, общие цифры свидетельствуют о том, что несмотря на международные призывы ограничить поставки оружия и недавнее решение администрации приостановить поставки мощных авиабомб, существенного сокращения военной поддержки США своего союзника не произошло.

По словам экспертов, содержание поставок соответствует потребностям Израиля для пополнения запасов, которые страна использует в восьмимесячной интенсивной военной кампании в Секторе Газа.

"Хотя это количество может быть относительно быстро израсходовано в крупном конфликте, список четко отражает значительный уровень поддержки Соединенными Штатами наших израильских союзников", - сказал эксперт по вооружениям Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

Он добавил, что перечисленные боеприпасы являются теми, которые Израиль будет использовать в своей борьбе против ХАМАС либо в потенциальном конфликте с ливанской группировкой "Хезболла".

Номера поставок, о которых ранее не сообщалось, дают самую свежую и полную информацию о боеприпасах, доставленных в Израиль с начала войны в Секторе Газа.

По словам одного из американских чиновников, эти поставки являются частью большого списка оружия, отправленного в Израиль с начала конфликта с ХАМАС. По его словам, с 7 октября Вашингтон направил Израилю помощь в сфере безопасности на сумму 6,5 млрд долларов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение последних недель заявлял, что Вашингтон придерживает оружие, что неоднократно отрицалось американскими чиновниками, хотя они признавали некоторые "узкие места".

Администрация Байдена приостановила одну поставку 2000-фунтовой бомбы, ссылаясь на беспокойство касательно влияния, которое она может оказать на густонаселенные районы Сектора Газа. Однако американские чиновники настаивают на том, что все остальные поставки оружия продолжаются в обычном режиме. Одна бомба весом 2000 фунтов может пробить толстый бетон и металл, создавая большой радиус поражения.

По данным агентства Reuters, Соединенные Штаты обсуждают с Израилем выпуск партии больших бомб, которая была приостановлена в мае из-за беспокойства по поводу военной операции в Рафахе.

Международный контроль за военной операцией Израиля в Газе усилился после того, как, по данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших в войне превысило 37 тысяч палестинцев, а прибрежный анклав превратился в руины.

Вашингтон ежегодно оказывает военную помощь своему давнему союзнику в размере 3,8 млрд долларов. Хотя Байден предупреждал, что выдвинет условия предоставления военной помощи, если Израиль не защитит гражданское население и не позволит доставить больше гуманитарной помощи в Сектор Газа, он не сделал этого, кроме задержки майского груза.

Администрация Байдена раскрыла мало деталей о полном объеме американского оружия и боеприпасов, направляемых в Израиль. Поставки также трудно отследить, поскольку часть оружия поставляется в рамках продажи оружия, одобренной Конгрессом много лет назад, но реализованной только сейчас.

Один из американских чиновников заявил, что Пентагон имеет достаточное количество оружия на собственных складах и поддерживает связь с американскими промышленными партнерами Boeing и General Dynamics. Компании активно работают над производством большего количества оружия.