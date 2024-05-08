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США приостановили поставки бомб в Израиль из-за опасений нападения на Рафах

США Израиль, Среда 08 мая 2024 10:50
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США приостановили поставки бомб в Израиль из-за опасений нападения на Рафах Фото: США решили приостановить поставки бомб Израиля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Администрация Байдена на прошлой неделе приостановила отправку бомб в Израиль из-за опасений, что страна может начать широкомасштабное военное наступление на город Рафах на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявил высокопоставленный представитель администрации, партия должна была состоять из 1800 бомб весом 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб весом 500 фунтов (225 кг).

Он добавил, что США обеспокоены тем, как большие бомбы могут быть использованы в условиях плотной городской застройки и еще не приняли окончательного решения о том, как продлить поставки.

Как отмечает издание, в Белом доме в частном порядке растет обеспокоенность ситуацией в Рафахе, но публично представители администрации подчеркивают, что они не считают, что до сих пор операции противоречат оговоркам господина Байдена против широкомасштабной операции в городе.

Начало операции в Рафахе

Ночью 6 мая израильские войска призвали жителей Рафаха эвакуироваться, после чего ударили по целям ХАМАС в городе.

Позже появились сообщения о том, что израильские танки уезжают в Рафах, однако даже Египет признал, что операция ограничена по масштабу.

Так ЦАХАЛ взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах".

О том, на каком этапе война Израиля с ХАМАС, - в материале РБК-Украина.

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