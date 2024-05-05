США впервые с октября остановили поставки боеприпасов в Израиль, - Axios

Соединенные Штаты Америки приостановили поставку боеприпасов для армии Израиля. Это произошло впервые с октября прошлого года, когда боевики ХАМАС напали на территорию Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Два израильских чиновника рассказали Axios, что администрация президента США приостановила поставки американских боеприпасов в Израиль еще на прошлой неделе.

В израильском правительстве, как отмечает Axios, такое решение Вашингтона вызвало серьезную обеспокоенность. По словам собеседников Axios, израильские чиновники пытаются узнать причину задержки с доставкой военных грузов.

Белый дом, Пентагон, Госдеп США и офис премьер-министра Израиля отказались отвечать на вопросы Axios по поводу поставок американских боеприпасов Израилю.

Как добавил Axios, президент США Джо Байден столкнулся с острой критикой среди американцев, не поддерживающих Израиль и критикующих его за удары по гражданским объектам в Секторе Газа.

В феврале США попросили Израиль предоставить гарантии, что американское оружие будет использоваться израильской армией исключительно в соответствии с международным правом. В марте Израиль отправил США соответствующее письмо с гарантиями.

Кроме того, в прошлую среду в Израиль приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который якобы провел "жесткий" разговор с премьером Биньямином Нетаньяху по поводу израильских планов провести военную операцию в последнем крупном городе Сектора Газа, по словам источников Axios. Блинкен предупреждал, что США будут публично выступать против "большой военной операции", а ее проведение может оказать негативное влияние на отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом.