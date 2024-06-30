США не скорочували поставки зброї Ізраїлю, попри критику жертв у Секторі Газа

З початку війни у Секторі Газа, адміністрація президента США Джо Байдена відправила до Ізраїлю велику кількість боєприпасів, зокрема понад 10 тисяч 2000-фунтових бомб і тисячі ракет Hellfire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Двоє американських чиновників повідомили виданню, що з початку війни у жовтні минулого року і до останніх днів, США передали щонайменше 14 тисяч 2000-фунтових бомб MK-84, 6,5 тисяч 500-фунтових бомб, 3 тисячі високоточних ракет Hellfire класу "повітря-земля", 1 тисячу бомб, що руйнують бункери, 2,6 тисячі бомб малого діаметру, що скидаються з повітря, та інші боєприпаси.

Хоча офіційні особи не назвали термінів поставок, загальні цифри свідчать про те, що попри міжнародні заклики обмежити постачання зброї і нещодавнє рішення адміністрації призупинити постачання потужних авіабомб, суттєвого скорочення військової підтримки США свого союзника не відбулося.

За словами експертів, вміст поставок відповідає потребам Ізраїлю для поповнення запасів, що використовуються у восьмимісячній інтенсивній військовій кампанії в Секторі Газа.

"Хоча ця кількість може бути відносно швидко витрачена у великому конфлікті, цей список чітко відображає значний рівень підтримки Сполученими Штатами наших ізраїльських союзників", - сказав експерт з озброєнь Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Він додав, що перелічені боєприпаси є тими, які Ізраїль використовуватиме у своїй боротьбі проти ХАМАС або в потенційному конфлікті з ліванським угрупованням "Хезболла".

Номери поставок, про які раніше не повідомлялося, дають найсвіжішу і найповнішу інформацію про боєприпаси, доставлені до Ізраїлю з початку війни у Секторі Газа.

За словами одного з американських чиновників, ці поставки є частиною великого списку зброї, відправленої до Ізраїлю з початку конфлікту з ХАМАС. За його словами, з 7 жовтня Вашингтон направив Ізраїлю допомогу у сфері безпеки на суму 6,5 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу впродовж останніх тижні заявляв, що Вашингтон притримує зброю, що неодноразово заперечувалося американськими чиновниками, хоча вони визнавали деякі "вузькі місця".

Адміністрація Байдена призупинила одну поставку 2000-фунтової бомби, посилаючись на занепокоєння щодо впливу, який вона може мати на густонаселені райони Сектора Газа. Однак американські чиновники наполягають на тому, що всі інші поставки зброї тривають у звичайному режимі. Одна бомба вагою 2000 фунтів може пробити товстий бетон і метал, створюючи великий радіус ураження.

За даними агентства Reuters, Сполучені Штати обговорюють з Ізраїлем випуск партії великих бомб, яка була призупинена в травні через занепокоєння з приводу військової операції в Рафаху.

Міжнародний контроль за військовою операцією Ізраїлю в Газі посилився після того, як, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих у війні перевищила 37 тисячі палестинців, а прибережний анклав перетворився на руїни.

Вашингтон щорічно надає військову допомогу своєму давньому союзнику в розмірі 3,8 млрд доларів. Хоча Байден попереджав, що висуне умови надання військової допомоги, якщо Ізраїль не захистить цивільне населення і не дозволить доставити більше гуманітарної допомоги у Сектор Газу, він не зробив цього, окрім затримки травневого вантажу.

Адміністрація Байдена розкрила мало деталей про повний обсяг американської зброї та боєприпасів, що надсилаються до Ізраїлю. Поставки також важко відстежити, адже частина зброї постачається у рамках продажу зброї, схваленого Конгресом багато років тому, але реалізованого лише зараз.

Один із американських чиновників заявив, що Пентагон має достатню кількість зброї на власних складах і підтримує зв'язок з американськими промисловими партнерами Boeing і General Dynamics. Компанії активно працюють над виробництвом більшої кількості зброї.