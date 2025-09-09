США сворачивают борьбу с дезинформацией: Европа становится мишенью России и Китая

США отказались от совместных с Европой усилий в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана, прекратив действие подписанных в прошлом году меморандумов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.
Соединенные Штаты уведомили европейских партнеров об отходе от совместных усилий в противодействии дезинформации, которую распространяют Россия, Китай и Иран.
На прошлой неделе страны Европы получили уведомление от Государственного департамента США о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании, подписанных в 2023 году при администрации Джо Байдена. Они предусматривали выработку единого подхода к выявлению и разоблачению информационных атак иностранных правительств, направленных на разжигание хаоса.
Решение принято на фоне того, что новая администрация Дональда Трампа расформировывает ряд ведомств, которые занимались защитой целостности выборов в США и противодействием иностранному влиянию.
Меморандумы были частью инициативы Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC) при Госдепартаменте, который занимался борьбой с пропагандой противников США и террористических группировок за рубежом.
Бывший руководитель центра Джеймс Рубин назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне против России и Китая.
"Информационная война - это реальность нашего времени, и искусственный интеллект лишь приумножит связанные с ней риски", - заявил он.
7 сентября Трамп сообщил, что на этой неделе в США якобы прибудут европейские лидеры для обсуждения прекращения войны в Украине. Деталей о конкретных участниках он не предоставил.
Также президент США 7 сентября заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.
Напомним, издание Bild сообщало, что президент США провел "горячий" телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи "коалиции решительных" в Париже. Он обвинил страны ЕС в закупке российской нефти.