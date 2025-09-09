США згортають боротьбу з дезінформацією: Європа стає мішенню Росії та Китаю

Сполучені Штати повідомили європейських партнерів про відхід від спільних зусиль у протидії дезінформації, яку поширюють Росія, Китай та Іран.

Минулого тижня країни Європи отримали повідомлення від Державного департаменту США про припинення дії меморандумів про взаєморозуміння, підписаних у 2023 році за адміністрації Джо Байдена. Вони передбачали вироблення єдиного підходу до виявлення та викриття інформаційних атак іноземних урядів, спрямованих на розпалювання хаосу.

Рішення ухвалене на тлі того, що нова адміністрація Дональда Трампа розформовує низку відомств, які займалися захистом цілісності виборів у США та протидією іноземному впливу.

Меморандуми були частиною ініціативи Центру глобальної взаємодії (Global Engagement Center, GEC) при Держдепартаменті, який займався боротьбою з пропагандою противників США та терористичних угруповань за кордоном.

Колишній керівник центру Джеймс Рубін назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні проти Росії та Китаю.

"Інформаційна війна - це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише примножить пов’язані з нею ризики", - заявив він.