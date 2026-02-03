США сбили иранский "Шахед", который приближался к авианосцу

Читайте также: Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, - МИД

Уничтожение Shahed-139 у авианосца

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72) находился в Аравийском море примерно в 500 милях от южного побережья Ирана, когда иранский БпЛА Shahed-139 начал агрессивно маневрировать по направлению корабля.

По данным CENTCOM, дрон продолжал приближаться с непонятными намерениями, несмотря на принятые американскими силами меры по деэскалации.

"Истребитель F-35C с борта Abraham Lincoln сбил иранский беспилотник в порядке самообороны и для защиты авианосца и персонала", - сообщил Гокинс.

В результате инцидента американские военнослужащие не пострадали, оборудование повреждено не было.

Попытка захвата танкера в Ормузском проливе

Через несколько часов после первого инцидента силы КСИР начали преследование торгового судна под флагом США с американским экипажем. Танкер M/V Stena Imperative законно направлялся через международный морской проход в Ормузском проливе.

"Два катера КСИР и иранский беспилотник Mohajer на высокой скорости приблизились к танкеру и угрожали взять его на абордаж и захватить", - заявил представитель CENTCOM.

В помощь танкеру немедленно пришел эсминец USS McFaul (DDG 74) при поддержке авиационного прикрытия ВВС США. Вмешательство военных позволило деэскалировать ситуацию, судно продолжает движение в безопасном режиме.