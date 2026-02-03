США збили іранський "Шахед", який наближався до авіаносця

Читайте також: Іран готовий до війни зі США, але розраховує на угоду, - МЗС

Знищення Shahed-139 біля авіаносця

Авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN 72) перебував в Аравійському морі приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану, коли іранський БпЛА Shahed-139 почав агресивно маневрувати у напрямку корабля.

За даними CENTCOM, дрон продовжував наближатися з незрозумілими намірами, незважаючи на вжиті американськими силами заходи з деескалації.

"Винищувач F-35C з борту Abraham Lincoln збив іранський безпілотник у порядку самооборони і для захисту авіаносця і персоналу", - повідомив Гокінс.

Унаслідок інциденту американські військовослужбовці не постраждали, обладнання пошкоджено не було.

Спроба захоплення танкера в Ормузькій протоці

Через кілька годин після першого інциденту сили КВІР почали переслідування торгового судна під прапором США з американським екіпажем. Танкер M/V Stena Imperative законно прямував через міжнародний морський прохід в Ормузькій протоці.

"Два катери КВІР та іранський безпілотник Mohajer на високій швидкості наблизилися до танкера і погрожували взяти його на абордаж і захопити", - заявив представник CENTCOM.

На допомогу танкеру негайно прийшов есмінець USS McFaul (DDG 74) за підтримки авіаційного прикриття ВПС США. Втручання військових дало змогу деескалувати ситуацію, судно продовжує рух у безпечному режимі.