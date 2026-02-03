США сбили иранский "Шахед", который приближался к авианосцу
Военные США во вторник сбили иранский беспилотник и предотвратили захват торгового судна силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Инциденты произошли в водах Аравийского моря и Ормузского пролива.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Fox News заявил представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.
Уничтожение Shahed-139 у авианосца
Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72) находился в Аравийском море примерно в 500 милях от южного побережья Ирана, когда иранский БпЛА Shahed-139 начал агрессивно маневрировать по направлению корабля.
По данным CENTCOM, дрон продолжал приближаться с непонятными намерениями, несмотря на принятые американскими силами меры по деэскалации.
"Истребитель F-35C с борта Abraham Lincoln сбил иранский беспилотник в порядке самообороны и для защиты авианосца и персонала", - сообщил Гокинс.
В результате инцидента американские военнослужащие не пострадали, оборудование повреждено не было.
Попытка захвата танкера в Ормузском проливе
Через несколько часов после первого инцидента силы КСИР начали преследование торгового судна под флагом США с американским экипажем. Танкер M/V Stena Imperative законно направлялся через международный морской проход в Ормузском проливе.
"Два катера КСИР и иранский беспилотник Mohajer на высокой скорости приблизились к танкеру и угрожали взять его на абордаж и захватить", - заявил представитель CENTCOM.
В помощь танкеру немедленно пришел эсминец USS McFaul (DDG 74) при поддержке авиационного прикрытия ВВС США. Вмешательство военных позволило деэскалировать ситуацию, судно продолжает движение в безопасном режиме.
Обострение отношений США и Ирана
Напомним, как писало The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп якобы поручил проработать варианты быстрых ударов по Ирану.
По информации журналистов, американская администрация рассматривает сценарии авиаударов по объектам иранских властей и КСИР, чтобы заставить режим пойти на уступки по ядерной программе и уволить диссидентов.
Цель Вашингтона - нанести ощутимый ущерб без втягивания США в длительную войну.
В настоящее время в зоне ответственности Центрального командования США находится мощная военно-морская группировка.
Напряженность в регионе резко возросла после жесткого подавления антиправительственных протестов в Тегеране в начале этого месяца.