США збили іранський "Шахед", який наближався до авіаносця
Військові США у вівторок збили іранський безпілотник і запобігли захопленню торгового судна силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Інциденти сталися у водах Аравійського моря та Ормузької протоки.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Fox News заявив представник Центрального командування ЗС США (CENTCOM) капітан Тім Хокінс.
Знищення Shahed-139 біля авіаносця
Авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN 72) перебував в Аравійському морі приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану, коли іранський БпЛА Shahed-139 почав агресивно маневрувати у напрямку корабля.
За даними CENTCOM, дрон продовжував наближатися з незрозумілими намірами, незважаючи на вжиті американськими силами заходи з деескалації.
"Винищувач F-35C з борту Abraham Lincoln збив іранський безпілотник у порядку самооборони і для захисту авіаносця і персоналу", - повідомив Гокінс.
Унаслідок інциденту американські військовослужбовці не постраждали, обладнання пошкоджено не було.
Спроба захоплення танкера в Ормузькій протоці
Через кілька годин після першого інциденту сили КВІР почали переслідування торгового судна під прапором США з американським екіпажем. Танкер M/V Stena Imperative законно прямував через міжнародний морський прохід в Ормузькій протоці.
"Два катери КВІР та іранський безпілотник Mohajer на високій швидкості наблизилися до танкера і погрожували взяти його на абордаж і захопити", - заявив представник CENTCOM.
На допомогу танкеру негайно прийшов есмінець USS McFaul (DDG 74) за підтримки авіаційного прикриття ВПС США. Втручання військових дало змогу деескалувати ситуацію, судно продовжує рух у безпечному режимі.
Загострення відносин США та Ірану
Нагадаємо, як писало The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп нібито доручив опрацювати варіанти швидких ударів по Ірану.
За інформацією журналістів, американська адміністрація розглядає сценарії авіаударів по об'єктах іранської влади і КСІР, щоб змусити режим піти на поступки щодо ядерної програми і звільнити дисидентів.
Мета Вашингтона - завдати відчутної шкоди без втягування США в тривалу війну.
Нині в зоні відповідальності Центрального командування США перебуває потужне військово-морське угруповання.
Напруженість у регіоні різко зросла після жорсткого придушення антиурядових протестів у Тегерані на початку цього місяця.