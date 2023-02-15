ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США сбили иранский беспилотник возле военной базы в Сирии

Новина українською →
Сирия, Среда 15 февраля 2023 07:19
США сбили иранский беспилотник возле военной базы в Сирии Фото: США сбили иранский беспилотник возле военной базы в Сирии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы США сбили на территории Сирии беспилотный летательный аппарат, предположительно, иранского производства, производивший разведку в районе американской военной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования (CENTCOM) ВС США в Twitter.

Отмечается, что 14 февраля приблизительно в 14:30 по местному времени силы США в Сирии открыли огонь и сбили БПЛА иранского производства, который пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.

Публикация сопровождается двумя снимками, на которых запечатлен, предположительно, сам беспилотник и момент его взрыва. Других подробностей относительно инцидента в заявлении CENTCOM не приводится.

Напомним, недавно в Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах.

Также сообщалось, что США и Израиль обсуждали возможности прекращения утечки оружия из Ирана, в том числе поставок в РФ дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян