США сбили иранский беспилотник возле военной базы в Сирии

Отмечается, что 14 февраля приблизительно в 14:30 по местному времени силы США в Сирии открыли огонь и сбили БПЛА иранского производства, который пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.

Публикация сопровождается двумя снимками, на которых запечатлен, предположительно, сам беспилотник и момент его взрыва. Других подробностей относительно инцидента в заявлении CENTCOM не приводится.

On February 14th, at approximately 2:30 PM local time, US forces in Syria engaged and shot down an Iranian-manufactured UAV attempting to conduct reconnaissance of Mission Support Site Conoco, a patrol base in northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w