США и Израиль ищут способы помешать Ирану поставлять дроны в Россию, - Госдеп

Соединенные Штаты уже вели переговоры с Израилем о возможностях прекращения утечки оружия из Ирана, в том числе поставок в РФ дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, сделанное во время брифинга 3 января.

"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", - сказал спикер.

Прайс отметил, что соответствующий вопрос стал предметом разговоров с структурами Израиля по линии как Госдепартамента, так и Белого дома.

По его словам, Вашингтон применяет имеющиеся рычаги, чтобы помешать Тегерану реализовывать схемы поставок вооружений за границу.

"Соединенные Штаты согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию, а также других стран-изгоев", - добавил представитель Госдепа.