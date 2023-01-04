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США и Израиль ищут способы помешать Ирану поставлять дроны в Россию, - Госдеп

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Среда 04 января 2023 01:46
США и Израиль ищут способы помешать Ирану поставлять дроны в Россию, - Госдеп Фото: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты уже вели переговоры с Израилем о возможностях прекращения утечки оружия из Ирана, в том числе поставок в РФ дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, сделанное во время брифинга 3 января.

"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию", - сказал спикер.

Прайс отметил, что соответствующий вопрос стал предметом разговоров с структурами Израиля по линии как Госдепартамента, так и Белого дома.

По его словам, Вашингтон применяет имеющиеся рычаги, чтобы помешать Тегерану реализовывать схемы поставок вооружений за границу.

"Соединенные Штаты согласовывают свой подход с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы остановить поток военных технологий из Ирана в Россию, а также других стран-изгоев", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, Прайс рассказал, что РФ решила в новогодние праздники усилить атаки по объектам инфраструктуры, гражданским и энергетическим объектам в Украине, используя зиму как оружие.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
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