ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 20:04
В Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах Фото: в Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Израиля предоставит Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Алексея Резникова.

"Это правда. Они (Израиль - ред.) нам это обещали", - ответил министр на вопрос журналиста, получит ли Украина от Израиля технологии.

Однако Резников не уточнил, когда именно эти технологии поступят и как будут задействованы.

Напомним, ранее Нетаньяху уже говорится о том, что в Израиле рассматривают вопрос предоставления Украине "других видов помощи", кроме гуманитарной.

Кроме этого, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".

Ранее Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией на переговорах, если обе стороны и США попросят об этом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Израиль ПВО
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина