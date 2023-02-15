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США збили іранський безпілотник біля військової бази у Сирії

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Сирія, Середа 15 лютого 2023 07:19
США збили іранський безпілотник біля військової бази у Сирії Фото: США збили іранський безпілотник біля військової бази у Сирії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва, який проводив розвідку в районі американської військової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центрального командування (CENTCOM) ЗС США у Twitter.

Зазначається, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.

Публікація супроводжується двома знімками, на яких зображений, ймовірно, сам безпілотник і момент його вибуху. Інших подробиць щодо інциденту у заяві CENTCOM не наведено.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони.

Також повідомлялося, що США та Ізраїль обговорювали можливості припинення витоку зброї з Ірану, у тому числі постачання до РФ дронів-камікадзе.

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