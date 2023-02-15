США збили іранський безпілотник біля військової бази у Сирії

Збройні сили США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва, який проводив розвідку в районі американської військової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центрального командування (CENTCOM) ЗС США у Twitter .

Зазначається, що 14 лютого приблизно о 14:30 за місцевим часом сили США у Сирії відкрили вогонь та збили БПЛА іранського виробництва, який намагався вести розвідку в районі об'єкта підтримки місії у Коноко, патрульної бази на північному сході Сирії.

Публікація супроводжується двома знімками, на яких зображений, ймовірно, сам безпілотник і момент його вибуху. Інших подробиць щодо інциденту у заяві CENTCOM не наведено.

На 14 лютого, приблизно 2:30 PM місцевий час, США сили в Сірії охоплюють і стріляли в Ірані-розробили UAV, спрямовані на з'ясування reconnaissance of Mission Support Site Conoco, в patrol base в northeast Syria. pic.twitter.com/3GSf8odK3w — US Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони.

Також повідомлялося, що США та Ізраїль обговорювали можливості припинення витоку зброї з Ірану, у тому числі постачання до РФ дронів-камікадзе.

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