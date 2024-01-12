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В США заявили о еще одном раунде ударов по Йемену

Вашингтон, Пятница 12 января 2024 22:08
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В США заявили о еще одном раунде ударов по Йемену Иллюстративное фото: в США заявили о еще одном раунде ударов по Йемену (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки и Британия провели второй раунд ударов по Йемену. Под атакой находились объекты хуситов.

Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского в Twitter.

"Вечером в четверг (по местному времени - ред.) американские и британские силы нанесли второй раунд ударов, атаковав 12 локаций хуситов", - приводит журналист слова Симса.

При этом Симс уточнил, что такие удары произошли после того, как США и Британия поразили 60 целей в 16 местах.

Что предшествовало

Напомним, хуситы последние несколько месяцев неоднократно пытались атаковать гражданские суда в Красном море. Также под их удары попадали корабли США и не только.

В ответ американские и британские военные сегодня, 12 января, ночью нанесли серию ударов по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами.

По информации Белого дома, в Вашингтоне все еще оценивают последствия от таких ударов.

Как отмечал министр вооруженных сил Британии Джемс Хиппи, новые удары по Йемену пока наносить не планируют.

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Соединенные Штаты Америки Йемен ракетный удар
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