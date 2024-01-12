ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США заявили про ще один раунд ударів по Ємену

Вашингтон, П'ятниця 12 січня 2024 22:08
UA EN RU
У США заявили про ще один раунд ударів по Ємену Ілюстративне фото: у США заявили про ще один раунд ударів по Ємену (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки та Британія провели другий раунд ударів по Ємену. Під атакою перебували об'єкти хуситів.

Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter.

"Ввечері в четвер (за місцевим часом - ред.) американські та британські сили завдали другого раунду ударів, атакувавши 12 локацій хуситів", - наводить журналіст слова Сімса.

При цьому Сімс уточнив, що такі удари відбулися після того, як США та Британія вразили 60 цілей у 16 місцях.

Що передувало

Нагадаємо, хусити останні кілька місяців неодноразово намагалися атакувати цивільні судна в Червоному морі. Також під їхні удари потрапляли кораблі США і не лише.

У відповідь американські та британські військові сьогодні, 12 січня, вночі завдали серію ударів по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами.

За інформацією Білого дому, у Вашингтоні все ще оцінюють наслідки таких ударів.

Як зазначав міністр збройних сил Британії Джемс Хіппі, нові удари по Ємену поки що завдавати не планують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Йемен ракетный удар
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту