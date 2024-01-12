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Планируются ли новые удары по Йемену: ответ министра ВС Британии

Пятница 12 января 2024 14:31
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Планируются ли новые удары по Йемену: ответ министра ВС Британии Фото: Джеймс Хиппи, министр Вооруженных сил Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии отрицают планирование новых ударов по Йемену. Военная операция была необходима для защиты кораблей в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи в эфире BBC Breakfast.

Как отметил Хиппи, военная операция была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты военных кораблей и морских судов в Красном море. В то же время новые удары пока не планируются.

"Как всегда, Вооруженные силы нашей страны и государственные служащие, которые работают вместе с ними, отличились в планировании этой миссии. В этом было много риска, и мы все должны гордиться тем, что они сделали прошлой ночью", - добавил министр Вооруженных сил.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

С ноября в Красном море продолжались атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Также на этой неделе террористы предприняли самую большую атаку, но военные Соединенных Штатов Америки и Британии отбили ее.

Уже этой ночью, 12 января, в ответ на постоянные атаки террористов, Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.

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