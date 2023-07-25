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От Black Hornet до ракет. США выделили новый пакет военной помощи Украине

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Вашингтон, Вторник 25 июля 2023 20:13
От Black Hornet до ракет. США выделили новый пакет военной помощи Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки (США) выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В новый пакет военной помощи для Украины вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • БПЛА Black Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • боеприпасы для расчистки препятствий;
  • более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы;
  • запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - отмечают в Пентагоне.

Что известно о мини-дронах Black Hornet

Мини-дроны Black Hornet уже применяются Вооруженными силами Украины, и недавно Норвегия объявляла о поставке дополнительной партии на 1000 единиц.

От Black Hornet до ракет. США выделили новый пакет военной помощи Украине

Фото: мини-дрон Black Hornet (wikimedia.org)

Это разведывательные беспилотники весом в 32 грамма. Их трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для использования в городских районах. Они просты в эксплуатации и могут помочь в выявлении целей противника.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон объявил пакет на 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Предполагается, что этот пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из зерновой сделки и устроила ракетный террор.

Отметим, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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