Сенаторы США призвали подстроить военную помощь Украине под нужды фронта
Сенаторы Марк Келли и Темми Дакворд, консультировавшие администрацию президента США Джо Байдена по военной помощи Украине, призвали продолжать военную поддержку и переоценивать меняющиеся реалии на линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Американские политики Келли и Дакворд, которые являются бывшими военными, отметили, что о важности предоставления Соединенными Штатами военной поддержки Украине было понятно с самого начала войны.
Сенаторы заявили, что поражение Путина в войне чрезвычайно важно, ведь "мир, в котором победит Украина, безопаснее. Это мир, в котором мы сможем еще больше укрепить НАТО и создать оплот против таких тиранов, как Путин".
"Мы должны оставаться преданными делу обеспечения Украины ракетами, артиллерийскими снарядами и другими боеприпасами, которые на этом этапе конфликта могут стать решающим фактором в принятии командиром решения об атаке. И мы должны делать это, анализируя, где новые возможности, как современные истребители, могут дать Украине преимущество", - отметили Клидлд.
Помощь Украине от США
Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину являются одними из главных наших союзников. Американское правительство регулярно оказывает военную помощь нашей стране, в том числе танки Abrams, БМП Bradley, ЗРК Patriot и "Хаймарсы" и многое другое.
В Государственном департаменте США заявили, что в ближайшее время объявят о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
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