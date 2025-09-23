В США задержали мужчину, нацелившего лазерную указку на вертолет Трампа, - СМИ

В Вашингтоне полиция задержала мужчину, который направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В поданной в понедельник уголовной жалобе отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября.
Офицер Секретной службы заметил на площади Конституции обнаженного по пояс мужчину, который "говорил сам с собой и громко себя вел". Когда офицер подошел ближе, злоумышленник направил ему в лицо красный лазерный луч, который временно его дезориентировал.
После мужчина, позже идентифицированный как Джейкоб Самуэль Винклер, направил лазерную указку на Marine One (вертолет президента США. - ред.), который пролетал низко над т.н. "Эллипсом" - открытой парковой площадью на южной стороне Белого дома между резиденцией президента и Монументом Джорджа Вашингтона.
В судебных документах указано, что такое поведение создавало риск временной слепоты и дезориентации пилота, а также угрожало столкновением с другими вертолетами в районе монумента Вашингтона.
Офицер Секретной службы задержал Винклера, отобрал у него указку и заковал в наручники.
Подозреваемый после этого стал на колени и начал повторять фразы вроде: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом" и "Я извиняюсь перед Дональдом Трампом".
Следователи также отметили, что злоумышленник имел при себе нож с неподвижным лезвием длиной около 7,5 сантиметров.
Во время дальнейшего допроса Винклер "признал, что направлял красную лазерную указку на Marine One" и не знал о запрете на такие действия. Подозреваемый рассказал, что направляет лазер на разные вещи, например, дорожные знаки.
Наведение лазерной указки на летательный аппарат в США считается федеральным преступлением. За такие действия предусмотрено наказание до пяти лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.
13 июля 2024 года на предвыборном митинге в городе Батлер (штат Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь по Дональду Трампу.
В результате стрельбы один человек погиб, еще двое получили ранения. Одна из пуль повредила Трампу ухо.
Покушение произошло из-за ряда ошибок Секретной службы США в организации предвыборного митинга Трампа как кандидата в президенты.
Второе предполагаемое покушение произошло 15 сентября 2024 года. Во время игры в гольф в клубе Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич (штат Флорида) рядом с будущим президентом раздались выстрелы.
Правоохранители задержали 58-летнего жителя Гавайев Райана Раута. Мужчина занимался вербовкой добровольцев на войну Украины против России.