В США задержали мужчину, нацелившего лазерную указку на вертолет Трампа, - СМИ

В поданной в понедельник уголовной жалобе отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября.

Офицер Секретной службы заметил на площади Конституции обнаженного по пояс мужчину, который "говорил сам с собой и громко себя вел". Когда офицер подошел ближе, злоумышленник направил ему в лицо красный лазерный луч, который временно его дезориентировал.

После мужчина, позже идентифицированный как Джейкоб Самуэль Винклер, направил лазерную указку на Marine One (вертолет президента США. - ред.), который пролетал низко над т.н. "Эллипсом" - открытой парковой площадью на южной стороне Белого дома между резиденцией президента и Монументом Джорджа Вашингтона.

В судебных документах указано, что такое поведение создавало риск временной слепоты и дезориентации пилота, а также угрожало столкновением с другими вертолетами в районе монумента Вашингтона.

Офицер Секретной службы задержал Винклера, отобрал у него указку и заковал в наручники.

Подозреваемый после этого стал на колени и начал повторять фразы вроде: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом" и "Я извиняюсь перед Дональдом Трампом".

Следователи также отметили, что злоумышленник имел при себе нож с неподвижным лезвием длиной около 7,5 сантиметров.

Во время дальнейшего допроса Винклер "признал, что направлял красную лазерную указку на Marine One" и не знал о запрете на такие действия. Подозреваемый рассказал, что направляет лазер на разные вещи, например, дорожные знаки.

Наведение лазерной указки на летательный аппарат в США считается федеральным преступлением. За такие действия предусмотрено наказание до пяти лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.