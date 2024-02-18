"Не подливаем масла в огонь". Китай заверил Украину, что не продает оружие в РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам", - говорится в заявлении МИД Китая.

Ван И, как рассказали в китайском министерстве, выразил Кулебе "принципиальную позицию" Пекина по "украинскому вопросу" (так в Китае называют войну РФ против Украины) и настоял, что будет способствовать миру и переговорам, а также не будет "подливать масла в огонь".

"Китай не использует возможности и не продает летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта. Мы будем продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира. Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", - заявили в МИД Китая.

Встреча Кулебы с Ван И

Вчера на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча Кулебы с Ван И. Как сообщал МИД Украины, Кулеба встретился с китайским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения, торговлю, необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава МИД Украины проинформировал Ван И о видении Украины предстоящего глобального саммита мира в Швейцарии.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Напомним, ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь сделал антиукраинское заявление в Совбезе ООН, призвав США прекратить поставки оружия в Украину.

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