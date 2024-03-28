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США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ

Четверг 28 марта 2024 19:41
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США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ Архивное фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки выразили свое беспокойство Китаю из-за его поддержки российской оборонной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что этот вопрос обсуждал помощник госсекретаря США Курт Кэмпбелл с исполнительным заместителем главы МИД КНР Ма Чжаосюй 27 марта.

Речь шла о том, что Пекин поддерживает оборонно-промышленную базу Москвы.

По словам представителя Госдепа, этот телефонный разговор является частью текущих усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и Китаем.

Связи Китая и России

Китай начал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля. Китай и РФ разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

В октябре прошлого года Минобороны США заявило, что Китай, несмотря на свои возражения, поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

В американской разведке недавно заявили, что Китай в последнее время оказывает России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности.

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