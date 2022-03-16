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Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій

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Пекін, Середа 16 березня 2022 08:00
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій Путін і Сі Цзіньпін (Фото: Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

США стурбовані тим, що Китай може надати Росії допомогу у війні проти України. А також полегшити долю РФ за агресію, минуючи західні санкції. Чи дійсно на це здатний союз між Пекіном і Москвою – у матеріалі РБК-Україна. 

Не зумівши здолати українську армію, країна-агресор почала шукати допомоги у своїх нечисленних союзників. Найбільш ресурсний з них – безумовно, Китай. Ряд авторитетних західних ЗМІ повідомили про запит Москви до Пекіна на надання військової допомоги. З посиланнями на джерела з'явилися і деякі подробиці: нібито росіяни просили передати їм китайську військову техніку, дрони і сухпайки для солдатів.

Китайська влада очікувано все заперечує. Проте радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів окрему зустріч з китайським дипломатом Янгом Цзечі, на якій ще раз його попередив: військова або фінансова допомога РФ, так само як і спроби допомогти Росії обійти санкції, обернуться для Китаю дуже серйозними наслідками.

Проросійський нейтралітет

Починаючи вторгнення в Україну, Кремль напевно розраховував не тільки на нерішучість і розкол Заходу, але і на суттєву підтримку від КНР, якщо щось піде не за планом. Схоже, Москва прорахувалася не тільки по першому, але і по другому пункту.

Звичайно, з самого початку агресії Китай зайняв підкреслено відсторонену позицію, в основному обмежуючись загальними заявами про необхідність "миру і переговорів". В умовах, коли напад на Україну рішуче засудили в усьому цивілізованому світі, не тільки в Європі та Північній Америці, така позиція Пекіна виглядає як явне потурання агресору. Крім того, Пекін відразу засудив введення проти РФ міжнародних санкцій.

Незадовго до початку агресії, Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін підписали об'ємну спільну заяву. У ній йшлося не тільки про "дружбу без кордонів", а й про "розширення НАТО на схід". Пекін також підтримував тодішні вимоги Москви про "гарантії безпеки". Очевидно, це і стало основою для російської впевненості в союзнику, яка не виправдалася.

"РФ сприймала союз з Китаєм через військово-політичний вимір, вважаючи, що Китай буде їхнім партнером у всьому, але вони більше видавали бажане за дійсне. Насправді, у них ситуативне партнерство, яке зав'язане тільки на протидії США, яке є для Китаю пріоритетом, все інше для них другорядне", – сказав РБК-Україна аналітик "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса.

Тому Китай навряд чи буде настільки грубо підставлятися, відправляючи в РФ своє озброєння. А російській армії воно якраз було б дуже до речі. Як відзначає Politiko, багато китайського озброєння, на зразок бойової авіації, бронетехніки і артилерії, мають базову сумісність з російським.

Китайський інтерес

Але більш актуальною є можлива китайська допомога агресору у фінансово-економічній сфері та технологіях. Санкції і відхід сотень компаній з російського ринку зруйнували безліч виробничих ланцюжків. Як виявилося, РФ не у змозі сама зробити навіть підшипники для залізничних вагонів.

Але поки що Пекін не особливо поспішає на допомогу Москві. Як заявили в Росавіації, Китай відмовився поставляти Росії запчастини для літаків. Ряд китайських банків стали обмежувати співпрацю з Росією, через нестабільність рубля китайський регулятор у два рази розширив валютний коридор юаня до російської валюти. Різко скоротилися й поставки до РФ найпопулярніших брендів смартфонів.

Ймовірно, з часом імпорт китайської продукції в РФ все ж збільшиться, наприклад, у ніші побутової електроніки. Китайська платіжна система UnionPay може стати деякою альтернативою Visa і Mastercard, що пішли з російського ринку.

Але повноцінно компенсувати ефект від санкцій у сфері фінансів і технологій за рахунок Китаю країна-агресор точно не зможе. Наприклад, китайські чіпи не тільки в цілому менш технологічні, ніж тайванські (без значної частки яких залишилася РФ), але й виробляються за американськими технологіями, отже, їх поставки потрапляють під санкції.

У разі повного відключення Росії від SWIFT, що досі є однією з опцій подальших пакетів санкцій, замінити його китайським аналогом CIPS навряд чи вийде. Китайська система має значно менше клієнтів і частку світового ринку, ніж SWIFT.

У будь-якому випадку, Китай явно дає зрозуміти, що у двосторонніх відносинах з Росією знаходиться у позиції сильного. Отже, саме Пекін диктуватиме умови торговельно-економічного співробітництва.

І навряд чи варто очікувати, що заради допомоги росіянам КНР піде на прямі порушення фінансово-економічних санкцій. Чим це може закінчитися, показала реакція китайського фондового ринку на новини про запит РФ щодо військової допомоги. У понеділок 14 березня акції китайських компаній пережили найбільше падіння з часів кризи 2008 року, впавши на 7,8% – і це лише через кілька повідомлень західних ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

У КНР немає і практичного інтересу ризикувати торговими відносинами із Заходом заради Росії. Незважаючи на значне зростання товарообігу між РФ і Китаєм в минулому році, частка РФ в китайській торгівлі склала лише трохи більше двох відсотків. Тоді як на ЄС і США припадає до 30% товарообігу.

Таким чином, Китай зараз опинився в делікатній ситуації. Приєднатися до санкцій проти РФ країна, звичайно, не може – як мінімум це виглядало б "прогином" під США, зменшенням суб'єктності Китаю, яку старанно зміцнюють в Пекіні. Але й порушувати їх вкрай ризиковано – як пишуть американські медіа, у Вашингтоні зараз чимало тих, хто був би радий ввести проти китайців нові пакети санкції, і війна в Україні могла б стати відмінним приводом.

"Для Китаю невигідна тотальна поразка Росії, тому що до влади можуть прийти лояльні або нейтральні до Заходу політики. При цьому Китаю невигідно і затягування війни, вона несе все більше нестабільності. США з кожним тижнем все гостріше ставлять питання про те, що Китай є співучасником РФ, оскільки не приєднується до санкцій", – сказав РБК-Україна Ілля Куса.

На його думку, ідеальний варіант для Пекіна – якби війна закінчилася заморожуванням або компромісом, умови якого для КНР насправді не важливі. Російські пропагандистські тези про "денацифікацію України" для Пекіна завжди були незрозумілі і нецікаві.

А ось що дійсно цікаво для Китаю – це не розгромлена, а ослаблена Росія, якій можна диктувати свої умови і, наприклад, купувати задешево російські активи. Про інтерес китайців до гігантів на кшталт "Газпрому" і "Русала" раніше повідомляв Bloomberg.

Ще один практичний інтерес Китаю в українській історії – перевірити реакцію Заходу на грубу військову агресію. Очевидно, якби США і Європа обмежилися лише глибокою стурбованістю, то у Пекіні могли б будувати конкретні плани по силовому захопленню Тайваню, якщо вже такі дії на міжнародній арені обходяться без наслідків. Але ця надія явно не спрацювала.

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