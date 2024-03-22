Австралия вместе с Британией призвали Китай прекратить помогать России

Австралия и Великобритания раскритиковали Китай за его действия в Гонконге, Южнокитайском море и поддержку России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Обе страны назвали опасным и дестабилизирующим поведение китайских судов в отношении филиппинских судов и экипажей вблизи второй мели Томаса в Южнокитайском море.

Министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шаппс со своими австралийскими коллегами Пенни Вонг и Ричардом Марлзом также заявили, что они обеспокоены новым законом о безопасности Гонконга.

"Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся системной эрозии автономии, свобод и прав там, а также влияния недавно принятого постановления о защите национальной безопасности, а также признали потенциальное влияние этих законов на людей за пределами Гонконга", - говорится в заявлении.

Австралия и Великобритания также резко критиковали вторжение России в Украину и заявили, что Китай должен сыграть свою роль в прекращении войны.

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