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США запустили еще один дрон в акваторию Черного моря

Фото: США запустили еще один дрон в акваторию Черного моря (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

США направили разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Flightradar24.

Согласно данным карты, беспилотник несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем полетел в направлении Крыма.

Дрон взлетел с авиабазы Сигонелла возле города Катания (Италия).

Между тем, в воздушном пространстве Румынии и Польши также находятся американские самолеты-разведчики. Над Румынией - ЕР-3Е Aries II (LK31) и Boeing RC-135W Rivet Joint (JAKE11), а над Польшей - Boeing E-3 Sentry (NOVA61).

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

США удалили конфиденциальное программное обеспечение со сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.

Вчера Россия заявила, что достала дрон США MQ-9 Reaper, его якобы обнаружили в море в 60 км от Севастополя. В Штатах считают, что РФ могла найти обломки беспилотника.

К тому же, в США показали видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.

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