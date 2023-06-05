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США ввели санкции против России за влияние на Молдову

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Понедельник 05 июня 2023 19:30
США ввели санкции против России за влияние на Молдову Фото: США ввели санкции против России за влияние на Молдову (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввело санкции против семи россиян за их роль в кампании злонамеренного влияния в Молдове. Также под американские ограничения попала одна российская компания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Так, в санкционный список США попали:

Константин Прокопьевич Сапожников - лидер группы злонамеренного влияния. Организовал заговор с целью дестабилизации правительства Молдовы в начале 2023 года.

Юрий Юрьевич Маколов - занимается материально-техническим обеспечением заговора по дестабилизации правительства Молдовы.

Глеб Максимович Хлопонин - занимается сбором охраны различных правительственных зданий в Молдове для заговора по дестабилизации правительства Молдовы.

Светлана Андреевна Бойко - старший член группы вредоносного влияния и занимается составлением бюджета для заговора по дестабилизации правительства Молдовы.

Алексей Вячеславович Лосев - проводит разведку в Молдове для заговора по дестабилизации правительства Молдовы. Лосев владеет мастерской Perko Julleuchter, производящей керамические фонари. Мастерская также попадает под американские санкции.

Василий Викторович Громовиков - вовлечен в финансирование заговора по дестабилизации правительства Молдовы.

Анна Травникова - вовлечена в операции влияния злонамеренной группы влияния, направленные на иностранную аудиторию. Эти операции были направлены на то, чтобы склонить общественное мнение за рубежом в пользу России в контексте продолжающейся войны России против Украины.

Переворот в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о перехвате украинской разведкой плана, разработанного Россией, нацеленного на разрушение политической обстановки в Молдове. Целью этого плана является устранение демократического режима в стране и захват власти со стороны Москвы.

Президент Молдовы Маяй Санду информировала о настойчивых попытках России установить пророссийское правительство в Молдове, с целью использовать территорию страны в качестве базы для военных действий против Украины, аналогично использованию Кремлем территории Беларуси.

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