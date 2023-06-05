США запровадили санкції проти Росії за вплив на Молдову
Сполучені Штати запровадили санкції проти семи росіян за їхню роль у кампанії зловмисного впливу в Молдові. Також під американські обмеження потрапила одна російська компанія.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.
Так, до санкційного списку США потрапили:
Костянтин Прокопович Сапожников - лідер групи зловмисного впливу. Організував змову з метою дестабілізації уряду Молдови на початку 2023 року.
Юрій Юрійович Маколов - займається матеріально-технічним забезпеченням змови з дестабілізації уряду Молдови.
Гліб Максимович Хлопонін - займається збором охорони різних урядових будівель у Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Світлана Андріївна Бойко - старша членкиня групи шкідливого впливу і займається складанням бюджету для змови з дестабілізації уряду Молдови.
Олексій В'ячеславович Лосєв - проводить розвідку в Молдові для змови з дестабілізації уряду Молдови. Лосєв володіє майстернею Perko Julleuchter, що виробляє керамічні ліхтарі. Майстерня також потрапляє під американські санкції.
Василь Вікторович Громовиков - залучений до фінансування змови з дестабілізації уряду Молдови.
Анна Травнікова - залучена в операції впливу зловмисної групи впливу, спрямовані на іноземну аудиторію. Ці операції були спрямовані на те, щоб схилити громадську думку за кордоном на користь Росії в контексті триваючої війни Росії проти України.
Переворот у Молдові
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв про перехоплення українською розвідкою плану, розробленого Росією, націленого на руйнування політичної обстановки у Молдові. Метою цього плану є усунення демократичного режиму в країні та захоплення влади з боку Москви.
Президент Молдови Маяй Санду інформувала про наполегливі спроби Росії встановити проросійський уряд у Молдові, з метою використовувати територію країни як базу для воєнних дій проти України, аналогічно використанню Кремлем території Білорусі.
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