США предложат поддержку Грузии за отказ от закона об иноагентах, - Politico
Вашингтон может подписать широкий пакет экономической и безопасностной поддержки Грузии, если правительство страны откажется от все более антизападной риторики и прекратит отступление в сфере прав человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно условиям законопроекта, который на этой неделе будет представлен в Конгрессе конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном, США начнут переговоры с Грузией об открытии "надежного преференциального торгового режима" при условии выполнения ключевых политических критериев.
Кроме улучшения доступа к американским рынкам, законопроект призывает к либерализации визового режима для граждан Грузии.
Он также уполномочивает чиновников разработать пакет военной поддержки для страны, включая "предоставление оборудования для безопасности и обороны, идеально подходящего для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".
Однако программа будет активирована только в том случае, если США подтвердят, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в возрождении демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда".
Как ранее сообщало Politico, законопроект Уилсона предусматривает введение индивидуальных санкций против политиков из правящей партии "Грузинская мечта", а также других чиновников, если они введут предложенный ими законопроект об "иностранных агентах" в российском стиле.
Законопроект, который ожидает окончательного голосования в парламенте на следующей неделе, прежде чем стать законом, заклеймит финансируемые Западом неправительственные организации, средства массовой информации и кампании как иностранных агентов, что, по мнению критиков, будет использовано для того, чтобы заставить замолчать и делегитимизировать критику в адрес правительства.
Уилсон является председателем Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, независимого правительственного учреждения США, которое следит за свободой и демократией на всем континенте. Его законопроект "MEGOBARI Act" (Акт о мобилизации и расширении возможностей Грузии для укрепления подотчетности, устойчивости и независимости) отражает предостережения других лидеров в Вашингтоне.
Закон об иностранных агентах в Грузии
В апреле грузинский парламент вернулся к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который пытался принять еще в прошлом году.
Инициаторами документа были депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", которая имеет связи с Кремлем. Документ требует от СМИ и неправительственных организаций, получающих из-за рубежа более 20% годового дохода, зарегистрироваться в Минюсте и получить статус "иностранного агента". В оппозиции убеждены, что этот механизм позволит власти давить на инакомыслящих, в частности перед парламентскими выборами в стране.
Рассмотрение документа вызвало многотысячные акции протеста в центре Тбилиси и неоднократные попытки митингующих захватить парламент.
Однако несмотря на митинги, парламент принял документ в финальном третьем чтении.
США заявили, что могут фундаментально пересмотреть отношения с Грузией в случае окончательного принятия закона об "иноагентах".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала законопроект. В дальнейшем он вернется в парламент и если депутаты снова его примут, документ вступит в силу.
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