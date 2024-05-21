США предложат поддержку Грузии за отказ от закона об иноагентах, - Politico

Вашингтон может подписать широкий пакет экономической и безопасностной поддержки Грузии, если правительство страны откажется от все более антизападной риторики и прекратит отступление в сфере прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно условиям законопроекта, который на этой неделе будет представлен в Конгрессе конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном, США начнут переговоры с Грузией об открытии "надежного преференциального торгового режима" при условии выполнения ключевых политических критериев.

Кроме улучшения доступа к американским рынкам, законопроект призывает к либерализации визового режима для граждан Грузии.

Он также уполномочивает чиновников разработать пакет военной поддержки для страны, включая "предоставление оборудования для безопасности и обороны, идеально подходящего для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".

Однако программа будет активирована только в том случае, если США подтвердят, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в возрождении демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда".

Как ранее сообщало Politico, законопроект Уилсона предусматривает введение индивидуальных санкций против политиков из правящей партии "Грузинская мечта", а также других чиновников, если они введут предложенный ими законопроект об "иностранных агентах" в российском стиле.

Законопроект, который ожидает окончательного голосования в парламенте на следующей неделе, прежде чем стать законом, заклеймит финансируемые Западом неправительственные организации, средства массовой информации и кампании как иностранных агентов, что, по мнению критиков, будет использовано для того, чтобы заставить замолчать и делегитимизировать критику в адрес правительства.

Уилсон является председателем Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, независимого правительственного учреждения США, которое следит за свободой и демократией на всем континенте. Его законопроект "MEGOBARI Act" (Акт о мобилизации и расширении возможностей Грузии для укрепления подотчетности, устойчивости и независимости) отражает предостережения других лидеров в Вашингтоне.