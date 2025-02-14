США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, - журналист WP

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - утверждает Рогин.

Официально эту информацию пока не подтверждали.

При этом в Офисе президента по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сообщили, что украинская и американская команды договорились продолжить работу над документом об экономическом партнерстве между странами. Более подробных деталей там не раскрыли.