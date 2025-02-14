США предложили Украине передать права на 50% минеральных запасов, - журналист WP

Конгрессмены США якобы предлагают, чтобы Украина передала им права на половину минеральных запасов. Такую инициативу "представили" президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Washington Post Джоша Рогина в соцсети X.
"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - утверждает Рогин.
Официально эту информацию пока не подтверждали.
При этом в Офисе президента по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом сообщили, что украинская и американская команды договорились продолжить работу над документом об экономическом партнерстве между странами. Более подробных деталей там не раскрыли.
Напомним, 12 февраля стало известно, что во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил украинским чиновникам проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе речь шла об украинских природных ресурсах.
Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля.
Глава Минфина США заверял, что соглашение станет долгосрочным "щитом безопасности" для украинцев.
При этом сегодня, 14 февраля, в украинской делегации в Мюнхене сообщили РБК-Украина, что Украина доработала проект соглашения о партнерстве и передала его на рассмотрение американской стороны.
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