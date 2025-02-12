США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам, - Зеленский
США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам. Само соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Так, Зеленский "только что заявил", что провел продуктивные и конструктивные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и получил первый проект потенциального соглашения о природных ресурсах.
"Я знаю, что нашей команде передали первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между нашими странами. Я очень хочу, чтобы наша команда изучила этот документ, и мы сделаем все, чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ", - рассказал Зеленский.
Зеленский добавил, что соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции позже на этой неделе.
"Соединенные Штаты - это наши главные партнеры. Мы сделаем все, чтобы изучить все детали документа и успеть на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время", - отметил он.
По словам президента, что они не обсуждали природные ресурсы на оккупированной Россией украинской территории.
Как ранее писал New York Post, Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.
При этом, по словам Зеленского, территории Украины важно защитить от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. В противном случае важные ископаемые, в частности "редкоземы", достанутся россиянам бесплатно.
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