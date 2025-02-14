США запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів, - журналіст WP

Конгресмени США нібито пропонують, щоб Україна передала їм права на половину мінеральних запасів. Таку ініціативу "представили" президенту України Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Washington Post Джоша Рогіна в соцмережі X.
"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському документ, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", - стверджує Рогін.
Офіційно цю інформацію поки не підтверджували.
Водночас в Офісі президента за підсумками переговорів президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом повідомили, що українська та американська команди домовилися продовжити роботу над документом про економічне партнерство між країнами. Більш докладних деталей там не розкрили.
Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що під час візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент презентував українським чиновникам проєкт угоди про економічне партнерство. У документі йшлося про українські природні ресурси.
Президент України Володимир Зеленський припускав, що таку угоду країни можуть підписати під час Мюнхенської безпекової конференції, що проходить з 14 по 16 лютого.
Глава Мінфіну США запевняв, що угода стане довгостроковим "щитом безпеки" для українців.
При цьому сьогодні, 14 лютого, в українській делегації в Мюнхені повідомили РБК-Україна, що Україна доопрацювала проєкт угоди про партнерство і передала його на розгляд американської сторони.
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