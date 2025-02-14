США запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів, - журналіст WP

"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському документ, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", - стверджує Рогін.

Офіційно цю інформацію поки не підтверджували.

Водночас в Офісі президента за підсумками переговорів президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом повідомили, що українська та американська команди домовилися продовжити роботу над документом про економічне партнерство між країнами. Більш докладних деталей там не розкрили.