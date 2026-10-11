США предложили России "бонусы" в обмен на прекращение ударов по энергетике, - NYT
Администрация президента США Дональда Трампа предложила России несколько вариантов экономических стимулов, если та согласится на прекращение огня с Украиной в энергетической сфере или море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам чиновников, осведомленных о переговорах, американцы выдвинули три выгодных экономических стимула, чтобы склонить Москву к ограниченному перемирию - либо в отношении энергетической инфраструктуры, либо на море.
Одно из предложений касалось разблокировки миллиардов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства, по словам чиновников, рассматривались как предварительный стимул для частичного перемирия, а не как вознаграждение за их заключение.
Это возродило предложение о разблокировании средств для России. Тогда речь шла о разблокировке до 100 миллиардов долларов.
Американцы также вернулись в план продажи части акций российского нефтяного гиганта "Лукойл" в рамках многомиллиардного соглашения. Согласно плану, в ней должна участвовать группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых были и те, кто имел деловые связи с американскими переговорщиками.
Кроме того, спецпредставители американского президента Стив Виткофф и Джарел Кушнер возобновили предложение США, которое позволило бы Беларуси экспортировать калий.
По словам источников, Киев воздерживался от категорического отклонения любого предложения, но требовал мер предосторожности.
К примеру, он предложил зеркальные выплаты в долларах за замороженные активы в пользу Украины или гарантии дополнительной военной помощи в случае любого нарушения перемирия.
Дизельное соглашение США и РФ
Напомним, Минфин США разрешил поставки российского дизеля – с него сняли санкции до 7 апреля 2027 года.
Россия поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного горючего. Минфин США уже выдает временную лицензию, которая позволит стране-агрессорке начать поставки.
В то же время, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не война на Ближнем Востоке.
Отметим, за последние недели Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить бить по инфраструктуре РФ, поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизеля.
Украина считает дизельное соглашение США с Россией нечестным и сравнивает его с прошлогодним саммитом на Аляске. Украина бы поддержала ослабление санкций для РФ только в обмен на энергетическое перемирие.
По данным источника РБК-Украина, Украина будет продолжать избивать по российским НПЗ , если стороны не договорятся об энергетическом перемирии.