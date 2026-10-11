США предложили России "бонусы" в обмен на прекращение ударов по энергетике, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предложила России несколько вариантов экономических стимулов, если та согласится на прекращение огня с Украиной в энергетической сфере или море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам чиновников, осведомленных о переговорах, американцы выдвинули три выгодных экономических стимула, чтобы склонить Москву к ограниченному перемирию - либо в отношении энергетической инфраструктуры, либо на море.

Одно из предложений касалось разблокировки миллиардов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства, по словам чиновников, рассматривались как предварительный стимул для частичного перемирия, а не как вознаграждение за их заключение.

Это возродило предложение о разблокировании средств для России. Тогда речь шла о разблокировке до 100 миллиардов долларов.

Американцы также вернулись в план продажи части акций российского нефтяного гиганта "Лукойл" в рамках многомиллиардного соглашения. Согласно плану, в ней должна участвовать группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых были и те, кто имел деловые связи с американскими переговорщиками.

Кроме того, спецпредставители американского президента Стив Виткофф и Джарел Кушнер возобновили предложение США, которое позволило бы Беларуси экспортировать калий.

По словам источников, Киев воздерживался от категорического отклонения любого предложения, но требовал мер предосторожности.

К примеру, он предложил зеркальные выплаты в долларах за замороженные активы в пользу Украины или гарантии дополнительной военной помощи в случае любого нарушения перемирия.