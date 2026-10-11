США запропонували Росії "бонуси" в обмін на припинення ударів по енергетиці, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Росії кілька варіантів економічних стимулів, якщо та погодиться на припинення вогню з Україною в енергетичній сфері або на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами посадовців, обізнаних із перемовинами, американці висунули три вигідні економічні стимули, щоб схилити Москву до обмеженого перемир’я - або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі.

Одна з пропозицій стосувалася розблокування мільярдів російських суверенних активів, заморожених на Заході. Ці кошти, за словами посадовців, розглядалися як попередній стимул для часткового перемир’я, а не як винагорода за їхнє укладення.

Це відродило тогорічну пропозицію щодо розблокування коштів для Росії. Тоді йшлося про розблокування до 100 мільярдів доларів.

Американці також повернулися до плану продажу частини акцій російського нафтового гіганта "Лукойл" у рамках багатомільярдної угоди. Згідно з планом, у ній мала брати участь група інвесторів із Близького Сходу, серед яких були й ті, хто мав ділові зв’язки з американськими перемовниками.

Крім того, спецпредставники американського президента Стів Віткофф і Джарел Кушнер відновили пропозицію США, яка дозволила б Білорусі експортувати калій.

За словами джерел, Київ утримувався від категоричного відхилення будь-якої пропозиції, але вимагав запобіжних заходів.

Наприклад, він запропонував дзеркальні виплати в доларах за заморожені активи на користь України або гарантії додаткової військової допомоги у разі будь-якого порушення перемир’я.