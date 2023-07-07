США заморозили активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов

"Вместе мы также добились значительного прогресса в борьбе с российским незаконным финансированием. "Большая семерка" была лидером в ограничении доступа России к мировой финансовой системе и снижении ее способности подпитывать ее военную машину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что целевая группа G7 Plus, которая работает с целевой группой ЕС и с целевой группой США KleptoCapture применят санкции, экспортные ограничения и экономические контрмеры в ответ на российскую агрессию.

Что смогла сделать Целевую группу США KleptoCapture Министерства юстиции

"Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США", - заявила Монако.

Также США предъявили обвинения более 30 лицам, обвиняемым в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях. И с помощью международных партнеров США более чем в шести странах были осуществлены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты.

KleptoCapture - межведомственная оперативная группа под эгидой Министерства юстиции США, которая специализируется на выявлении и аресте российских активов, пресечении обхода санкций, преследования организаторов и участников схем, которые помогают российским олигархам скрывать собственность в США и других странах.

Конфискация активов России в США

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления.

Недавно представители Конгресса США представили законопроект, который позволил бы использовать замороженные активы России для помощи Украине.