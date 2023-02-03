Генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные средства олигарха РФ
Сегодня, 3 февраля, генеральный прокурор США впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В ходе встречи с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным генеральный прокурор США Меррик Гарленд объявил о первой передаче конфискованных активов из-за санкций против российского олигарха.
"Сегодня я объявляю, что разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине... Эти конфискованные активы появились после того, как я объявил в апреле прошлого года о предъявлении обвинения указанному российскому олигарху Константину Малофееву по обвинениям в уклонении от санкций" – сказал Гарленд.
Он пояснил, что согласно его сегодняшнему разрешению, в дальнейшем изъятые средства будут переданы Госдепу в поддержку народа Украины.
"Сегодня мы наблюдаем разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", - добавил Костин.
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что США могут конфисковать деньги олигарха Малофеева и передать их Украине.
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