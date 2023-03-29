Совершенно уместно: заместитель генпрокурора США о восстановлении Украины на средства РФ
Усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств на восстановление Украины заслуживают поддержки
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, которое приводит Bloomberg.
По ее словам, страны G7 недавно собирались вместе и обязались заявить, что собираются держать эти активы в неподвижном состоянии, где бы они ни были.
"И когда это закончится, мы обязуемся обеспечить их использование во благо и для восстановления Украины. И я думаю, что это абсолютно уместно", - сказала Монако.
Заместитель генерального прокурора заявила, что США были исключительно "агрессивными" в преследовании активов богатых россиян, особенно из-за своей оперативной группы KleptoCapture.
Департамент также нацелен на посредников, подпитывающих российскую "военную машину". Речь идет о теневых подставных компаниях, бухгалтерах, юристах и тех, кто позволяет скрывать активы.
В прошлом году министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, по ее мнению, такой шаг не является юридически допустимым в Соединенных Штатах, но вполне естественно, что России придется платить за восстановление Украины.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Европа обязана проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины. Ведь агрессоры должны знать, что рано или поздно придется платить за нанесенный ими ущерб.
Война в Украине имеет широкомасштабные макроэкономические и социальные последствия. ВВП страны в 2022 году сократился на 29,2%, погибли 9655 мирных жителей, в том числе 461 ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.