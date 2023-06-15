ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Конгрессе США представили проект закона об изъятии активов РФ в пользу Украины

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 21:20
В Конгрессе США представили проект закона об изъятии активов РФ в пользу Украины Фото: Флаг США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители Конгресса США сегодня, 15 июня, представили законопроект, который бы позволил использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам международных отношений Сената США.

Отмечается, что закон должен позволить оказать дополнительную помощь Украине с использованием активов, арестованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов РФ.

"После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму более 300 миллиардов долларов остаются замороженными по всему миру", - сказал сенатор США Джим Риш.

Сенатор США Шелдон Уайтхаус добавил, что потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому за эти разрушения должна платить Россия и ее диктатор Владимир Путин.

Законодатели предлагают, что Конгресс принял меры и запретил администрации продавать российские государственные активы, прежде чем они могут быть использованы для помощи Украине.

Этот проект закона должен:

  • Дать президенту полномочия конфисковать российские суверенные активы, которые заморозили в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в усилиях по восстановлению Украины;
  • Запрещать перевод средств российским организациям, находящимся под санкциями, до тех пор, пока Россия и ее войска не уйдут из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный ее войной;
  • Поручит президенту работать с союзниками и партнерами над созданием международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных суверенных активов России для помощи Украине;
  • Дает Управлению по координации санкций Государственного департамента дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах;
  • Гарантирует, что Путин, а не американские налогоплательщики, оплатит убытки, нанесенные неспровоцированным вторжением России в Украину.

Конфискация активов России

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Конгресс США Война в Украине
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом