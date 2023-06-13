США изучают возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины, - Минфин
США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления. Их хотят направить на восстановление Украины после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которое приводит Bloomberg.
Министр прокомментировала разрабатываемую инициативу, направленную на предоставление администрации президента США Джо Байдена полномочий для конфискации российских активов. Далее они должны передаваться в международный целевой фонд для восстановления Украины.
"Мы работаем над этим вопросом с союзниками и партнерами в G7. Сейчас большинство активов РФ находятся не в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен.
По ее словам, крайне важно, чтобы любые дальнейшие шаги страны делали путем тщательных консультаций между собой в рамках скоординированного подхода.
"Мы участвуем в этих обсуждениях. Мы работаем над тем, чтобы точнее определить, где именно расположены эти активы", - ответила министр.
Также она добавила, что правительство США изучает ряд шагов, которые страна может предпринять в рамках действующих полномочий. Йеллен надеется, что члены Конгресса будут помогать ей в этом важном вопросе.
Конфискация активов России
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.
Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.
Сегодня стало известно, что Европейский союз близится к согласованию детального плана использования замороженных российских активов для реконструкции Украины.
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