США изучают возможность конфискации активов РФ для восстановления Украины, - Минфин

США, их союзники и партнеры рассматривают варианты того, как можно потенциально использовать российские активы для восстановления. Их хотят направить на восстановление Украины после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которое приводит Bloomberg .

Министр прокомментировала разрабатываемую инициативу, направленную на предоставление администрации президента США Джо Байдена полномочий для конфискации российских активов. Далее они должны передаваться в международный целевой фонд для восстановления Украины.

"Мы работаем над этим вопросом с союзниками и партнерами в G7. Сейчас большинство активов РФ находятся не в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен.

По ее словам, крайне важно, чтобы любые дальнейшие шаги страны делали путем тщательных консультаций между собой в рамках скоординированного подхода.

"Мы участвуем в этих обсуждениях. Мы работаем над тем, чтобы точнее определить, где именно расположены эти активы", - ответила министр.

Также она добавила, что правительство США изучает ряд шагов, которые страна может предпринять в рамках действующих полномочий. Йеллен надеется, что члены Конгресса будут помогать ей в этом важном вопросе.

Конфискация активов России

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российскому олигарху Украине.

Также заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки.

Сегодня стало известно, что Европейский союз близится к согласованию детального плана использования замороженных российских активов для реконструкции Украины.