США закрыли часть воздушного пространства из-за пролета китайского аэростата, - ABC

Соединенные Штаты закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной на фоне ситуации с разведывательным воздушным шаром Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Речь идет о закрытии части воздушного пространства над штатами Северная Каролина и Южная Каролина.

"ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон, Миртл-Бич и Чарльстон для оказания поддержки Минобороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности", - отмечается в заявлении.

Как сообщили в Федеральном авиационном управлении, американские власти закрывают воздушное пространство в юго-восточной части страны из-за действий Пентагона по "обеспечению нацбезопасности".

Напомним, ранее американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

Позже в МИД Китая заявили, что воздушный шар прилетел с их территории, но не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

Также ранее мы писали, что США намерены подождать, когда китайский аэростат будет в небе над Атлантическим океаном и попытается сбить его.

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