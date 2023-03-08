Час на выполнение. Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум по скандальным законам

Лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и освободить задержанных участников протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Georgian Public Broadcasting .

По информации телеканала, Вашадзе также добавил, что следующие шаги и требования будут объявлены в ближайшее время.

При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже направил письмо президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой рассмотреть законопроекты об "иноагентах".

"Я хотел бы попросить Венецианскую комиссию дать юридическое заключение по законопроектам, прилагаемым к данному письму. Госпожа президент! Мы надеемся на наше сотрудничество по этому вопросу", - сказано в письме.