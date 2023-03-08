Час на выполнение. Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум по скандальным законам
Лидер грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об "иноагентах" и освободить задержанных участников протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Georgian Public Broadcasting.
По информации телеканала, Вашадзе также добавил, что следующие шаги и требования будут объявлены в ближайшее время.
При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже направил письмо президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой рассмотреть законопроекты об "иноагентах".
"Я хотел бы попросить Венецианскую комиссию дать юридическое заключение по законопроектам, прилагаемым к данному письму. Госпожа президент! Мы надеемся на наше сотрудничество по этому вопросу", - сказано в письме.
Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать "агентами иностранного влияния" СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.
После этого к парламенту в Тбилиси начали массово выходить протестующие против такого скандального решения.
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