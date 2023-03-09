Правящая партия Грузии отзывает закон об иноагентах, ставший причиной массовых протестов
Правящая партия "Грузинская мечта" отзывает из парламента законопроект об иностранных агентах, ставших причиной народного возмущения и массовых протестов в Тбилиси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Imedi News.
"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса",- говорится в совместном заявлении партий парламентского большинства "Грузинская мечта" и "Народная сила".
Кроме того, отмечается в заявлении, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. "Спасибо героическим сотрудникам правоохранительных органов, которые терпеливо и по самым высоким стандартам отреагировали на насилие", - говорится в документе.
"Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", - говорится в заявлении.
При этом в "Грузинской мечте" хотят по мере того, как спадет эмоциональный фон, лучше объяснять общественности, для чего был принят законопроект "и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране".
Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.